Израиль ужесточил ограничительные меры из-за вспышки коронавируса

Власти Израиля снова начали ужесточать требования по соблюдению карантина из-за вспышек заболеваемости коронавирусом в отдельных районах страны. Так, в аэропорту возвращается обязательное ношение масок.

"Штраф в размере 5000 шекелей (более $1,5 тыс) может быть наложен на родителей и опекунов детей в возрасте до 12 лет, если несовершеннолетний живет с ними и нарушает изоляцию… также возвращается требование обязательного ношения масок в международном аэропорту, на пограничных переходах и в местах оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении Минздрава Израиля.

Уточняется, что те, кто обладает сертификатом о пройденной вакцинации или справкой о перенесённом заболевании, может быть направлен на карантин в случае контакта с заболевшим штаммом коронавируса "дельта".