В Азербайджане рассказали, когда возобновит деятельность трехсторонняя группа по Карабаху

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев сообщил, что трехсторонняя рабочая группа по Карабаху, которая отвечает за разблокировку региона, возобновит свою деятельность после формирования нового правительства Армении по итогам парламентских выборов.

"До настоящего времени на проводимых встречах группы наблюдался достаточно конструктивный подход", - отметил вице-премьер.

Напомним, в трехстороннюю рабочую группу по Карабаху входят вице-премьеры Азербайджана, России и Армении. После обострения ситуации на границе Азербайджана и Армении в мае этого года группа приостановила свою деятельность по инициативе армянской стороны.

20 июня в Армении прошли парламентские выборы, по итогам которых партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" одержала победу, набрав почти 54% голосов.