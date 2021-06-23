Голикова: Турция поможет заболевшим в отпуске россиянам

Турецкая сторона примет необходимые меры в случае заболевания россиян во время отпуска на территории страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

В то же время она отметила, что принимающие страны впрямую не обязаны лечить российских туристов это "личный риск", заявила вице-премьер.

В этой связи Голикова призвала выезжающих на отдых россиян привиться хотя бы первым компонентом вакцины. "Мы настоятельно рекомендовали нашим гражданам не ограничиваться ПЦР-тестированием за 72 часа при посещении иностранного государства, а обязательно сделать прививку", - сказала она.