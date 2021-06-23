Звезда сборной Турции по футболу сменил одну миланскую команду на другую

Миланский "Интер" подписал контракт с полузащитником сборной Турции по футболу Хаканом Чалханоглу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте миланской команды.

Соглашение 27-летнего хавбека с "нерадзурри" рассчитано до 2024 года.

Предыдущим клубом Чалханоглу был "Милан", за который он выступал на протяжении четырех лет. Нынешним летом контракт полузащитника истекал, поэтому он присоединился к "Интеру" на правах свободного агента.

В составе сборной Турции на Евро-2020 Чалханоглу провел три матча и отметился одной голевой передачей. В прошлом сезоне хавбек провел за "Милан" 33 матча в чемпионате Италии, забив в них 4 гола и отдав 9 результативных передач.