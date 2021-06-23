В Крыму временно закрыли подтопленные пляжи

Власти Крыма временно приостановили использование пляжей на подтопленных территориях, - сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Выдано предписание органам местного самоуправления о приостановлении пока эксплуатации пляжей, которые находятся на подтопленных территориях с признаками разрушений", - сказала Голикова сегодня на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, передает РИА Новости.

Также выдано предписание о дезинфекции выгребных ям на придомовых участках жилых домов и подтопленных территорий, - добавила вице-премьер.