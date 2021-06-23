Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве приобрела взрывной характер

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о взрывной ситуации с коронавирусом COVID-19 в столице.

"С начала года в Москве в течение пяти месяцев была спокойная, стабильная ситуация с ковидом, мы не фиксировали каких-то всплесков, но в последние две недели ситуация с ковидом приобрела взрывной характер", - сказал градоначальник на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, за последнюю неделю зафиксированы рекордные показатели выявляемости - 53 тыс. Собянин отметил, что такого объема выявляемости не было ни в мае 2020 года, ни в конце 2020 года, когда были пиковые значения".

"По госпитализации мы тоже приблизились уже к максимальным показателям - 12 тысяч за неделю, и мы видим, что эта неделя, скорее всего, покажет максимальную госпитализацию за весь период пандемии", - цитирует мэра РИА Новости.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в России COVID-19 диагностировали у 5 368 513 человек. В Москве зафиксировано 1 307 243 случая заражения. Справились с болезнью 1 126 965 жителей столицы, умерли - 21 686.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 179 млн, из них более 3,8 млн человек скончались.