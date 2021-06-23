Блюда в столовой детского лагеря в Анапе оказались червивыми (ВИДЕО)

Роспотребнадзор и прокуратура устроили проверку в детском лагере "Жемчужина России" в Анапе после того, как отдыхающие в лагере дети из Екатеринбурга стали массово жаловаться на некачественное питание. Они рассказали, что в еде попадаются черви, мухи, крупы дают недоваренными, а котлеты - сырыми, - сообщил портал Е1.RU.

Как рассказала екатеринбурженка Наталья Козлова, на ужин детям как-то дали бургер с сырыми котлетами, а ее сыну приходится питаться печеньем из магазина на территории лагеря, - передает портал Юга.ру.

Кроме питания школьники столкнулись с другими проблемами: в лагере не работают душевые кабины, а вода в них стоит на полу.

Уральские власти пообещали проверить лагерь, проверку захотел провести координатор проектов "Поезд здоровья" и «России важен каждый ребенок», зампредседателя свердловского Заксобрания Владимир Власов.

Между тем, в Instagram лагеря заявили, что питание у детей комплексное, сбалансированное, пятиразовое, строго соблюдается время между приемами пищи, также здесь опубликовано видео, в котором дети и сотрудники "Жемчужины России" рассказывают о питании, однако родители отдыхающих ребят не верят этому и называют ролик постановочным. В комментариях под видео они сообщили, что детей кормят испорченной едой и потребовали объяснений.

Накануне специалист Роспотребнадзора совместно с прокуратурой Анапы и главным санитарным врачом города-курорта были в лагере с проверкой. Подводятся ее предварительные итоги, о результатах которых будет сообщено позднее.