Голикова: Чечня – лидер, Дагестан – аутсайдер прививочной кампании

Вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства сообщила о ходе прививочной кампании от коронавируса в регионах. Так, по ее словам, самое низкое число вакцинированных от коронавируса отмечено в Дагестане, Владимирской, Ульяновской и Вологодской областях.

Лидерами по темпу вакцинации на 100 тыс. населения являются Сахалинская, Белгородская, Московская области, Чечня, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область и Москва.

Далее Голикова указала на то, что наиболее низкие показатели тестирования на наличие инфекции наблюдаются в Еврейской автономной области, Мордовии и Курганской области.