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Москва побила абсолютный рекорд по жаре

Москва побила абсолютный рекорд по жаре

23 июня в Москве стало самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура в Москве в 14.00 достигла +34,3°C", - сказал он, отметив, что рекорд взят с заметным отрывом

Далее Вильфанд отметил, что предыдущий температурный рекорд был установлен  в 1948 году, когда воздух прогрелся до +33,6°C. Также синоптик спрогнозировал, что это не последний температурный рекорд на этой неделе.

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Вестник Кавказа

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