Голикова сообщила о взрывном распространении коронавируса в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, что в РФ зафиксирован взрывной рост заболеваемости коронавирусом COVID-19.

"В ближайшее время необходимо и в профилактическом смысле, и вообще принять ряд мер, которые, с одной стороны, являются абсолютно традиционными и нам понятными, но с учетом такого взрывного распространения заболеваемости, абсолютно необходимыми", - цитирует ее РИА Новости.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 179 млн, из них более 3,8 млн человек скончались.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в России COVID-19 диагностировали у 5 368 513 человек. Справились с болезнью 4 902 110 жителей страны, умерли – 335 508.