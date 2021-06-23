В Кремле не стали комментировать призывы к отставке Черчесова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, как в Кремле относятся к призывам к главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову покинуть свой пост после провала на Евро-2020.

"Я воздержусь от ответа на этот вопрос", – цитирует представителя Кремля агентство "Р-Спорт".

Напомним, 21 июня сборная России потерпела разгромное поражение со счетом 1:4 от команды Дании в матче группового этапа Евро-2020 и завершила выступление на турнире.

По итогам группового этапа первое место в квартете B с 9 очками заняла сборная Бельгии. Дания, Финляндия и Россия набрали по три очка, однако по дополнительным показателям датчане заняли вторую строчку, финны – третью, а россияне – четвертую.