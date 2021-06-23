Вода в кранах крымчан пойдет до конца недели – МЧС

Уже в предстоящие выходные питьевая вода пойдет в краны жителей Крыма по штатной схеме, - сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В ближайшие дни будут проведены работы по спецобработке всех водоканалов и систем подачи воды, чтобы к выходным дням запустить воду по штатной схеме. До конца недели все работы будут завершены", - заверили в пресс-службе, передает "Интерфакс".

В Крыму приняты все меры для устранения последствий стихийного бедствия, сейчас ведутся работы по дезинфекции и оказанию помощи населению, организован подвоз воды, - сообщил замминистра чрезвычайного ведомства Виктор Яцуценко.