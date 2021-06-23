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Погиб солист "Картули хмеби"

Погиб солист &quot;Картули хмеби&quot;

Несчастный случай унес жизнь солиста вокального ансамбля "Картули хмеби" ("Грузинские голоса) Зураба Бакурадзе.

Стало известно, что трагедия произошла сегодня в Раче, куда певец несколько дней назад отправился на похороны матери.

В мэрии города Они сообщили о том, что в селе Шкмери, где должна была состояться церемония прощания, была повреждена дорога, и шедший пешком Зураб Бакурадзе упал в ущелье. Несмотря на усилия врачей спасти исполнителя не удалось.

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Вестник Кавказа

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