Британский эсминец вторгся на территорию России

Сегодня эсминец британских ВМС Defender попытался проверить на прочность охрану черноморских границ России в районе мыса Фиолент, однако нарушение российской госграницы остановил Черноморский флот (ЧФ) совместно с Пограничной службой ФСБ России. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М - предупредительное бомбометание, - сообщили в Минобороны России.

"Сегодня в 11:52 эсминец УРО Defender ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км", - заявили в военном ведомстве, передает ТАСС.

Британский эсминец получил предупреждение о применении оружия в случае нарушения госграницы России, но не отреагировал на него, а после того, как в 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М в 12:19 выполнил предупредительное бомбометание четырьмя авиабомбами ОФАБ-250 по его курсу движения, британский эсминец покинул границы территориального моря РФ.

Также попытку нарушить российскую границу в районе Охотского моря предпринял самолет-разведчик RC-135 ВВС США, она была пресечена российским истребителем Су-30СМ.

"Воздушная цель была обнаружена российскими средствами контроля воздушного пространства, для ее опознавания и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа", - отметили в НЦУО.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Охотского моря.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин, эти инциденты указывают на нежелание США и Великобритании нормализовать отношения с Россией. "Им нужно напряжение, им нужна демонстрация своей агрессии и мощи, своей ведущей роли в мире и доминирования. Они к этому стремятся и хотят, чтобы наша страна склонила голову перед ними, заискивала перед США, как заискивает, фактически, вся Европа. Они хотят, чтобы Россия потеряла свое лицо, самостоятельность и суверенитет, пошла в фарватере США и их европейских сателлитов. Для этого они и устраивают подобные провокации", - сказал он.

"Но они не понимают, что ничего не смогут добиться, потому что Россия никогда не сдаст свои позиции. Россия – самостоятельное, суверенное государство, обладающее ракетно-ядерным вооружением и мощными вооруженными силами. Сегодня по английскому эсминцу были произведены предупредительные выстрелы. Перед его курсом были сброшены четыре бомбы. Они должны радоваться, что наши летчики – мастера военного дела, иначе английский эсминец пошел бы ко дну как нарушитель российских границ и на Темзе объявили бы траур. То же самое могло быть и на Охотском море, объявленное ООН внутренним морем России – американский разведчик мог бы попасть под огонь нашего истребителя-перехватчика и оказаться на дне Тихого океана", - обратил внимание эксперт.

"Почему английский эсминец так нагло вторгся в территориальные воды РФ? Потому что Лондон не признает Крым российским и считает полуостров украинским. Для него это территориальные воды Украины. Поскольку Украина участвует в западных военных учениях Sea Breeze, они считают, что имеют право заходить в территориальные воды Украины. Между тем территориальные воды возле Крыма объявлены Россией закрытыми для любых кораблей и самолетов других стран. И если они будут нарушать наши территориальные воды и наше воздушное пространство, они будут получать решительный отпор", - подчеркнул Виктор Литовкин.