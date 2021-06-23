Токаев раскритиковал акимов за темпы вакцинации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что в стране сложилась непростая санитарно-эпидемиологической обстановке при систематических нарушениях санитарно-эпидемиологических ограничений и недостаточных темпах вакцинации населения.

По его словам, внимание к этой теме особенно важно, так как в распространяется стране "индийского" штамма коронавируса. "Акимы, похоже, самоустранились от проведения кампании по вакцинации граждан", - сказал он, призвав к четкому осознанию того, что "от ее успеха зависит переход к полноценной работе социальных объектов, бизнеса и в целом экономики страны".

Далее президент указал на то, что прививочная кампания должна войти в число самых важных задач в работе акимов, передает Sputnik Казахстан.