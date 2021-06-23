В Волгограде и Волжском неизвестные "заминировали" четыре торговых центра

Волгоградские спецслужбы сегодня получили несколько сообщений об угрозе взрыва в торговых центрах Волгограда и города Волжский, - сообщил информированный источник.

"В Волжском два торговых центра и в Волгограде тоже два. Письма с сообщением о минировании поступили на электронную почту. Все действуют согласно инструкции. Работают оперативные службы", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Официальный комментарий правоохранительных органов в агентство пока не поступал.