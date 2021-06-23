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В Волгограде и Волжском неизвестные "заминировали" четыре торговых центра

В Волгограде и Волжском неизвестные &quot;заминировали&quot; четыре торговых центра

Волгоградские спецслужбы сегодня получили несколько сообщений об угрозе взрыва в торговых центрах Волгограда и города Волжский, - сообщил информированный источник.

"В Волжском два торговых центра и в Волгограде тоже два. Письма с сообщением о минировании поступили на электронную почту. Все действуют согласно инструкции. Работают оперативные службы", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Официальный комментарий правоохранительных органов в агентство пока не поступал.

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Вестник Кавказа

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