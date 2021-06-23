Казахстан начинает обязательную вакцинацию

Работников коллективов, численность которых превышает 20 человек, обяжут вакцинироваться или сдавать ПЦР в Казахстане, заявила председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айжан Есмагамбетова.

Она уточнила, что "разрабатывается постановление главного государственного санврача. Как только оно будет подписано, требования вступят в силу", передает Sputnik Казахстан.

Также стало известно, что Межведомственная комиссия рекомендовала главному государственному санитарному врачу ввести требование обязательного ПЦР-тестирования для работников сферы услуг, промышленных предприятий и иных организованных коллективов, которые отказываются от вакцинации.