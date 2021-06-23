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Председатель "Грузинской мечты" сообщил, что партия до конца придерживается апрельского соглашения

Председатель &quot;Грузинской мечты&quot; сообщил, что партия до конца придерживается апрельского соглашения

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что партия полностью придерживается соглашения от 19 апреля.

Кобахидзе на сегодняшнем брифинге говорил о позиции политсовета партии по вопросу избрания судей Верховного суда.

Он подчеркнул, что в марте 2021 года активно обсуждал содержание политического соглашения с международными партнерами и политическими партиями.

По словам Кобахидзе, в связи с процессом отбора судей Верховного суда было согласовано, что процедура будет пересмотрена в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии. В то же время, согласно измененному закону, дополнительным кандидатам предоставят ​​возможность подать заявку, и только после этого процесс отбора кандидатов продолжится.

Председатель "Грузинской мечты" рассказал, что партия  начала действовать в соответствии с указанным текстом еще в марте, до подписания документа, а 24 марта представила соответствующий законопроект в парламент Грузии. Соответственно, принятый парламентом закон полностью отражает рекомендации Венецианской комиссии, добавил председатель правящей партии.

"Мы учли данную просьбу наших партнеров. Таким образом, все условия политического соглашения были строго выполнены", - заметил Кобахидзе.

Он пояснил, что власть "воздержалась" от назначения судей Верховного суда по старым правилам, Высший совет юстиции приостановил процесс собеседований; парламент принял закон, в котором изложены все три основные рекомендации Венецианской комиссии. "Новый закон также дал дополнительным кандидатам возможность подать заявки и участвовать в процессе отбора судей", - цитирует председателя партии "Грузия Online".

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