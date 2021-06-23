Председатель "Грузинской мечты" сообщил, что партия до конца придерживается апрельского соглашения

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что партия полностью придерживается соглашения от 19 апреля.



Кобахидзе на сегодняшнем брифинге говорил о позиции политсовета партии по вопросу избрания судей Верховного суда.



Он подчеркнул, что в марте 2021 года активно обсуждал содержание политического соглашения с международными партнерами и политическими партиями.



По словам Кобахидзе, в связи с процессом отбора судей Верховного суда было согласовано, что процедура будет пересмотрена в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии. В то же время, согласно измененному закону, дополнительным кандидатам предоставят ​​возможность подать заявку, и только после этого процесс отбора кандидатов продолжится.



Председатель "Грузинской мечты" рассказал, что партия начала действовать в соответствии с указанным текстом еще в марте, до подписания документа, а 24 марта представила соответствующий законопроект в парламент Грузии. Соответственно, принятый парламентом закон полностью отражает рекомендации Венецианской комиссии, добавил председатель правящей партии.

"Мы учли данную просьбу наших партнеров. Таким образом, все условия политического соглашения были строго выполнены", - заметил Кобахидзе.

Он пояснил, что власть "воздержалась" от назначения судей Верховного суда по старым правилам, Высший совет юстиции приостановил процесс собеседований; парламент принял закон, в котором изложены все три основные рекомендации Венецианской комиссии. "Новый закон также дал дополнительным кандидатам возможность подать заявки и участвовать в процессе отбора судей", - цитирует председателя партии "Грузия Online".