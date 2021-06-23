Водоканал ингушского Малгобека может быть признан банкротом

Арбитражный суд может признать несостоятельным МУП "Малгобек-Водоканал" – с таким иском в него обратилось руководство ПАО "Россети Северный Кавказ", - сообщили в энергокомпании.

"В процессе исполнения договора энергоснабжения у МУП "Малгобек-Водоканал" перед ПАО "Россети Северный Кавказ" образовалась задолженность за поставленную электроэнергию в размере 247,4 млн рублей за период с 31 декабря 2015 года по 31 марта 2021 года, задолженность в размере 224,9 млн рублей из которых подтверждена судебными актами и исполнительными документами, находящимися на исполнении в УФССП по Республике Ингушетия", - отметил представитель ПАО "Россети Северный Кавказ", передает "Интерфакс".

В связи с длительным неисполнением предприятием денежных обязательств компания обратилась в суд с заявлением о банкротстве МУП. Владельцем МУП является администрация Малгобека.