В Москве обосновался столичный штамм коронавируса?

В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора сообщили о то, что сейчас сложно судить о появлении четко дифференцируемой московской разновидности нового коронавируса.

"Речь в первую очередь идет о том, что вирус может иметь ту или иную местную генетическую специфику, местный генетический "окрас", обусловленный какими-то точечными заменами. Знание этой специфики позволяет нам лучше отслеживать распространение вируса и оптимизировать санитарные меры", - сказали в "Векторе", комментируя информацию о возможном существовании "московской" разновидности инфекции.