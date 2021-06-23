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В Иране пытались саботировать работу ядерного объекта - СМИ

В Иране пытались саботировать работу ядерного объекта - СМИ

Иранским службам безопасности удалось предотвратить планируемый акт саботажа работы одного из объектов Организации по атомной энергии Ирана, - передает иранское информационное агентство "Мехр".

Акт саботажа планировался в Кередже в провинции Альборз на северо-западе страны, спецслужбы ИРИ предотвратили его в последний момент перед тем, как иранский ядерный объект мог бы пострадать, к счастью, обошлось без этого, - передает "Интерфакс".

Сейчас проводится расследование произошедшего: власти пытаются определить, кто стоял за неудачной попыткой.

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Вестник Кавказа

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