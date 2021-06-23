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Путин и Кадыров обсудят положение дел в Чечне

Путин и Кадыров обсудят положение дел в Чечне

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал переговоры главы государства с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"В течение дня у президента запланировано несколько встреч, в том числе публичной будет его общение в режиме видеоконференции с руководителем Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым", - сказал он, ответив что это часть обычного общения президента с главами регионов, в ходе которого они докладывают о положении дел в своих субъектах.

Далее представитель Кремля не исключил, что в ходе встречи будут обсуждаться предстоящие в сентябре выборы главы республики.

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