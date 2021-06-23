Блинкен и Маас обсудили "Северный поток-2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, что Вашингтон по-прежнему считает "Северный поток-2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

"Министр и я говорили об одной из тем разногласий, о трубопроводе "Северный поток - 2". Мы по-прежнему считаем его угрозой для европейской энергетической безопасности, у Германии другой взгляд - это случается время от времени даже среди друзей", - поведал Блинкен.

Он подчеркнул, что стороны будут работать над разногласиями, продвигаясь вперед по другим вопросам. Госсекретарь уточнил, что США и Германия "будут вместе против любых опасных или провокационных действий России, будь то вторжение на Украину, арест Алексея Навального, распространение дезинформации в наших демократиях". "Это называется эффектным сотрудничеством между странами", - сообщил Блинкен.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, "Северный поток-2" является геополитическим проектом России, который потенциально угрожает России и другим странам. Поэтому Вашингтон ведет переговоры с Берлином, целью которых является достижение гарантий, что трубопровод не будет использоваться против Киева, передает РИА Новости.

Напомним, "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Готовность "Северного потока-2" на данный момент составляет 95%.