Минобороны Азербайджана показало остатки агдамского села Салахлы Кенгерли (ВИДЕО)

Министерство обороны Азербайджана опубликовало на своем официальном сайте видео того, что осталось от освобожденного от армянской оккупации агдамского села Салахлы Кенгерли.

Вначале может показаться, что село сохранилось, но при более подробном рассмотрении становится ясно, что это только видимость – нет ни одного уцелевшего дома, от села остались лишь фундаменты домов с остатками разрушенных стен.

Полностью уничтожена и вся инфраструктура – из подъездных путей осталась лишь полевая дорога, в самом селе нет ни дорог, ни электрических проводов, а окружающие равнину в ущелье живописных гор Кавказа поля просто заброшены.