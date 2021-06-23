Совет Европы: Армения должна передать Азербайджану карты минных полей

В Совете Европы продолжаются обсуждения вопросов, не разрешенных после 44-дневной войны Азербайджана и Армении. Армянские депутаты в ПАСЕ педалируют тему выдачи "военнопленных", их азербайджанские коллеги напоминают о картах минных полей.

Накануне состоялась летняя пленарная сессия ПАСЕ. На ней генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич дала ответы на вопросы азербайджанского и армянского депутатов. Председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов спросил у нее, какие меры может предпринять организация "для содействия примирению между двумя его государствами-членами", имея ввиду Армению и Азербайджан. Депутат Национального собрания Армении Татевик Айрапетян подняла вопрос об освобождении армянских граждан, арестованных на азербайджанской земле после подписания трехстороннего меморандума 9 ноября 2020 года, которых в Ереване называют "военнопленными".

На вопрос Сеидова генсек Совета Европы ответила, что организация "поддерживает работу по поиску долгосрочного устойчивого решения", предлагает меры по укреплению доверия и уже направила делегации в Баку и Ереван. По словам Пейчинович-Бурич, стороны находятся на финальном этапе укрепления доверия, которые охватывают неполитические вопросы.

Глава Совета Европы также приветствовала возвращение Армении 15 граждан в обмен на карты минных полей в Агдамском районе, но дала понять, что выдача этих карт не менее важна, чем выдача арестованных диверсантов.

"Итак, хотя в данный момент я думаю, что всех больше всего беспокоят задержанные и люди, находящиеся в плену, я думаю, что не следует забывать о важности получения карт минных полей и уничтожения мин в этих районах, потому что в ином случае, безусловно, они не будут надлежащей средой для возвращения людей и ведения там достойной и нормальной жизни", - подчеркнула Пейчинович-Бурич.

Руководитель бакинского Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев считает, что привлечение внимания Совета Европы к проблеме невыдачи Арменией карт минных полей – результат активной работы азербайджанской дипломатии.

"Азербайджанская дипломатия и до войны вела очень активную работу, и после войны она продолжает проводить политику президента по всем основным направлениям. В первую очередь, в контексте региональной безопасности и ситуации между Арменией и Азербайджаном. Получение карт минных полей – одно из важных направлений азербайджанской дипломатии. На всех уровнях этот вопрос поднимается. Должен отметить, что и наш центр непосредственно занят проблемой доведения до международной общественности проблемы с наличием мин и отказом армянской стороны выдать карты минных полей", - говорит эксперт.

Шафиев обратил внимание на то, что МИД Армении планомерно торпедирует передачу карт, а недавно переданные данные, как сказал и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян – "маленькая часть карт". Ранее Ереван и вовсе отрицал наличие таких документов. Гибель двух азербайджанских журналистов в Кельбаджаре активизировала внимание мирового сообщества к данной проблематике, уверен Шафиев:

"В последнее время все больше и больше международных организаций, общественных деятелей, руководителей международных организаций говорят об этой проблеме - таков результат нашей дипломатической деятельности. Стало понятно, что у Армении есть карты и она их удерживает. Здесь присутствует очень сильная моральная дилемма. Тем более что Пашинян, который все время пытается себя представить как демократа, фактически, создает ситуацию, когда люди ежедневно гибнут в силу того, что карты удерживаются армянской стороной и не выдаются Азербайджану", - сообщил руководитель бакинского Центра анализа международных отношений.

Как бы там ни было, выступление генсека Совета Европы демонстрирует, что теперь в Страсбурге пристально следят за восстановительными процессами в Карабахе и прилегающих районах. Пустить пыль в глаза европейцам, постоянно напоминая им об армянских "военнопленных", у Еревана уже не получается. Что касается азербайджанской дипломатии, то помимо вопроса карт, ей предстоит большая работа для выяснения судьбы 4 тыс пропавших без вести в годы Первой Карабахской войны азербайджанцах, часть из которых убита армянскими ВС, а часть до сих пор незаконно удерживается в Армении.