Песков: дефицита вакцин против коронавируса в России не возникнет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что дефицита антиковидных вакцин в России не возникнет.

По его словам, таких рисков не прогнозируется. "Мы считаем, что его не должно быть и не будет", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, как в администрации президента оценивают потенциальный риск нехватки вакцин от коронавируса в стране.

Далее он обратил внимание на изменение общего темпа вакцинации. "Сейчас благодаря повышению сознательности граждан из-за очередной волны коронавируса - достаточно сильной и очень опасной, благодаря тому, что активизирована была информационная, разъяснительная работа, значительно увеличилось количество желающих вакцинироваться", - сказал он.