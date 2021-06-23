В Москве в выходные ожидаются жара, дожди и гром

В Москве в ближайшие выходные ожидаются локальные кратковременные дожди. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Согласно прогнозу синоптиков, в субботу температура воздуха в столице составит плюс 32-34 градуса, в Подмосковье - плюс 29-34 градуса. В воскресенье днем воздух прогреется до плюс 28-32 градусов.

При этом в "Фобос" отметили, что в эти дни возрастет вероятность локальных, небольших, кратковременных дождей, в отдельных районах он может сопровождаться раскатами грома.