Генштаб: России и США удалось стабилизировать ситуацию с СНВ-3

После продления на пять лет ситуация с выполнением Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США стабилизировалась, - заявил сегодня начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Сегодня единственным международным соглашением по поддержанию стратегической стабильности в сфере контроля над вооружениями остается Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, так называемый договор о СНВ-3", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности, передает РИА Новости.

Напомним, договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года, он лимитирует ядерные арсеналы двух стран 700 межконтинентальными баллистическими ракетами, а также 1550 боеголовками и 800 пусковыми установками у каждой. Стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях, хотя предыдущая администрация до последнего тянула с продлением соглашения.