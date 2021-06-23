В Кремле заявили, что введение локдауна не обсуждается

Те или иные решения по борьбе с ростом распространения коронавирусной инфекции нового типа регионы должны принимать самостоятельно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не располагаем информацией, что кто-то говорит о локдауне", - ответил он на вопрос журналистов о том, не обсуждается ли введение локдауна на федеральном уровне.

Ранее сообщалось, что Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса проинформировал о том, что на территории России выявили 17,6 тыс случаев заболевания.