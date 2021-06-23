Сергей Лавров побеседовал с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым

Сегодня, 23 июня, состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, в ходе которого стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также региональной и международной повестки дня.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран с удовлетворением констатировали, что, несмотря на негативное влияние пандемии новой коронавирусной инфекции многоплановые российско-азербайджанские связи успешно развиваются, растет торгово-экономическое взаимодействие, чему в значительной степени способствует реализация решений 19-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, а также договоренностей, достигнутых в ходе недавнего официального визита премьер-министра Азербайджана Али Асадова в Россию, - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД России.

Также стороны затронули ряд тем в контексте реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г., в частности, касающихся решения гуманитарных задач в Нагорном Карабахе. Министры подчеркнули важный вклад Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении в постконфликтное развитие региона.

Главы внешнеполитических ведомств также договорились о дальнейших контактах по линии МИД двух стран.