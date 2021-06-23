Росгвардейцы избавили Ингушетию от взрывоопасного клада

Военнослужащие Росгвардии обнаружили в Ингушетии 100 снарядов от автоматической пушки, пролежавших в земле более 10 лет, и уничтожили их, проинформировали в ведомстве.

Опасная находка была сделана в ходе проведения поисковых мероприятий на территории Сунженского района республики. "Военнослужащие Росгвардии, выполняющие задачи в составе Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе, обнаружили 100 снарядов к автоматической пушке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что снаряды были уничтожены на месте с соблюдением необходимых мер безопасности.