Росгвардейцы избавили Ингушетию от взрывоопасного клада
Военнослужащие Росгвардии обнаружили в Ингушетии 100 снарядов от автоматической пушки, пролежавших в земле более 10 лет, и уничтожили их, проинформировали в ведомстве.
Опасная находка была сделана в ходе проведения поисковых мероприятий на территории Сунженского района республики. "Военнослужащие Росгвардии, выполняющие задачи в составе Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе, обнаружили 100 снарядов к автоматической пушке", - говорится в сообщении.
Уточняется, что снаряды были уничтожены на месте с соблюдением необходимых мер безопасности.
Вестник Кавказа
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