Упорная нарушительница ПДД отправила пассажира в больницу на Кубани

Одни человек пострадал в результате аварии на улице Ачкасова в Тихорецке, где женщина за рулем иномарки не уступила дорогу и врезалась в автомобиль "ВАЗ 2109".

В результате ДТП была госпитализирована пассажирка отечественного авто, сообщает отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту была проведена проверка, в результате которой выяснилось, что водитель иномарки за последние два года привлекалась к административной ответственности за превышение скорости 16 раз.