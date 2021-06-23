Врач рассказала, сколько пить воды, чтобы избежать обезвоженности в жару

В периоды аномальной жары нужно следить за достаточным потреблением воды, предупредила ведущая фитнес-рубрики на телеканале "Пятница", диетолог Арина Скоромная.

В обычных условиях нормой являются 30-35 мм воды на кг массы тела. Это значит, что человек весом 60 кг должен выпивать ежедневно 2,1 литра, весом 90-100 кг - 3 литра. При этом больше пить не следует, избыток жидкости повышает нагрузку на почки, сообщила диетолог в интервью радио Sputnik.

В сильную жару пить нужно чуть больше привычной нормы. Лучше всего делать по несколько глотков воды часто, чем выпивать залпом стакан, когда жажда станет нестерпимой.

"Когда наступает жара, то человеку хочется пить больше и чаще. Это сравнимо с тем, что происходит во время физической активности. В такой ситуации пить можно и нужно больше. Но делать это надо небольшими порциями. Большой объем воды может создать излишнюю нагрузку на почки", - добавила Скоромная.