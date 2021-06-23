Власти Ялты проводят всекрымский субботник

В Ялте сегодня проходит всекрымский субботник – помочь расчистить город от подтопления после обрушившегося на него сильного ливня приехали более тысячи добровольцев со всего Крыма, - сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"По всей Ялте продолжаются аварийно-восстановительные работы, сегодня же проходит всекрымский субботник, объявленный главой Госсовета Крыма Владимиром Константиновым", - рассказала Павленко в видеообращении в своем аккаунте в Facebook, передает "Интерфакс".

Также в городе продолжают работать тысячи военных и сотни сотрудников МЧС, которые расчищают завалы из грязи, ила и камней и откачивают воду из подвалов многоквартирных домов.