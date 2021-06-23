Аналитики рассказали, кто является типичной жертвой мошенников

Банк ВТБ провел исследование, в ходе которого выяснил, что жертвами финансовых мошенников чаще всего становятся мужчины среднего возраста.

Аналитики банка решили составить портрет типичной жертвы финансовых мошенников и выяснили, что меньше всего доверяют подозрительным предложениям и звонкам женщины и пожилые люди.

Согласно данным исследования, мужчины ведутся на уловки вымогателей чаще, чем женщины (55% против 45%). При этом более трети мужчин в возрасте от 35 до 39 лет попадают на уловки злоумышленников. Доля обманутых граждан от 40 до 49 лет оказалась равна 25%, а клиентов старше 50 лет - 22%.

Больше всего фактов мошенничества (свыше 40%) зафиксировали в Центральном федеральном округе, а меньше всего - в Северо-Кавказском (1,4%).

Эксперты также рассказали о новых схемах обмана - фишинговых атаках под прикрытием банковских опросов по качеству обслуживания, передает РИА Новости.