Россиян перепишут в октябре

Основной этап Всероссийской переписи населения пройдет в октябре текущего 2021 года – такие сроки утвердило правительство РФ, сообщили сегодня в Медиаофисе переписи.

"21 июня было подписано постановление правительства РФ № 949. Оно устанавливает сроки проведения Всероссийской переписи населения с 1 по 31 октября 2021 года", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Перепись в отдаленных и труднодоступных районах продлится до 20 декабря 2021 года, а срок подведения предварительных итогов переписи установлен на апрель 2022 года.

Напомним, Всероссийская перепись населения из-за пандемии нового коронавируса переносится уже в третий раз: изначально планировалось, что ее основной этап пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, всероссийская перепись населения имеет первостепенное значение для всей социальной статистики.

"На основе переписи мы уточняем численность населения, а также узнаем многие другие данные, включая положение домохозяйств с точки зрения уровня жизни и структуры доходов (доходы от занятости в нормальном секторе экономики, либо от теневой занятости, либо от социальной помощи). Перепись – это возможность узнать, как наши граждане участвуют в экономических процессах, есть ли у них проблемы с занятостью и благоустройством", - прежде всего указал он.

"Также будут уточнены показатели по уровню профессионального образования. Далее на основе этой переписи населения Росстат продолжит ведение статистики по всем показателям в период между переписями, пролонгируя прямые данные, которые будут получены этой осенью. В итоге государству и нам с вами тоже станет известно, что именно происходит с нашим населением и экономикой", - добавил проректор Академии труда и социальных отношений.

По оценке эксперта, эта перепись выявит более четкую дифференциацию населения по уровню доходов. "Также мы увидим более четкую информацию по занятости населения, по статусу, кто в каком секторе экономики работает человек, легально он зарабатывает деньги или нет. В конечном счете, будет установлена конкретная картина по положению населения с точки зрения реальных доходов", - заключил Александр Сафонов.