Рубль закрепился в роли доминирующей валюты во взаимных расчетах стран ЕАЭС

Доля рубля во взаиморасчетах государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) превысила 70%, сообщил в среду вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Оверчук заметил, что в союзе улучшаются условия для свободного обращения капиталов.

"В торговом обороте между странами ЕАЭС отмечается тенденция к усилению роли российского рубля. На протяжении последних пяти лет его удельный вес в структуре платежей увеличился до 72,5%", - заявил вице-премьер, выступая в Совете Федерации, пишет ТАСС.

Отметим, что речь идет о данных на 2019 год.

Кроме того, Оверчук добавил, что страны ЕАЭС должны разработать подходы для реагирования на введение "углеродных пошлин".

ЕАЭС включает пять стран: Беларусь, Армению, Казахстан, Киргизию и Россию.