Стали известны подробности о новом индийском штамме "дельта-плюс"

Индийские медики констатируют, что новый мутировавший штамм коронавируса "дельта-плюс" чрезвычайно заразен, пишет портал India Today.

Директора Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулерия сообщил, что этим штаммом можно заразиться просто пройдя мимо больного человека без маски.

Опасения медиков также вызывает то, что "дельта-плюс" устойчив к моноклональным антителам и способен "обходить" иммунитет. Ученый добавил, что специалисты Индийского консорциум по геномике SARS-CoV-2 изучают новый штамм и пытаются выяснить, насколько существующие вакцины эффективны против него.

Напомним, в мире доминирующим сейчас является "дельта" штамм из Индии. С ним связан подъем заболеваемости в России. При этом штамм продолжает мутировать, в конце прошлой недели, в родном штате штамм "дельта" был выявлен новый вариант - "дельта-плюс", который еще более устойчив к антителам как переболевших, так и вакцинированных.