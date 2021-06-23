На Крым снова обрушатся проливные дожди

Крымские спасатели сегодня снова распространили штормовое предупреждение - со второй половины дня до пятницы в регионе снова ожидаются сильные ливни и ветер, сообщила пресс-служба МЧС республики.

"Во второй половине дня и до конца суток 23 июня, в течение суток 24 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в пресс-релизе, передает "Интерфакс".

Напомним, в минувший четверг, 17 июня, на Крым обрушился циклон, который вначале принес двухмесячную норму осадков на восток полуострова, а на следующий день трехмесячная норма осадков выпала на южном берегу, сошли селевые потоки, власти республики ввели режим ЧС.