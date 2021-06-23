Путешествие имама Шамиля по России

Имам Шамиль, объединитель горцев Дагестана и Чечни, почти четверть века воевал с Российской империей, но 26 августа 1866 года он принес присягу на верноподданство России. Этому предшествовала его поездка по городам империи.

3 сентября 1859 года Шамиль покинул крепость Темир-Хан-Шуру. Прибыв в Чирюрт, он три дня провел в доме командира драгунского полка Ностица, который оказывал Шамилю знаки уважения. Он же сделал первую фотографию имама.

Весь Чирюрт собрался проводить Шамиля. Вдоль дороги образовались длинные ряды людей. В сопровождении конвоя карета с имамом добралась до Моздока, откуда затем его повезли в Ставрополь. Вокруг дома, в котором поселился Шамиль, толпились люди, мечтавшие увидеть его.

Когда карета с имамом покидала Ставрополь, он не был уверен, что едет в Петербург. Но 13 сентября кортеж с Шамилем прибыл в Харьков, где его встретили салютом и цирковыми представлениями. На следующий день имам с полковником Трамповским поехал в Чугуев, где их ожидал император Александр II.

Царь обнял Шамиля, подарил ему золотую саблю и сказал: "Я очень рад, что ты наконец в России. Жалею, что это не случилось ранее. Ты раскаиваться не будешь. Я тебя устрою, и мы будем друзьями". В честь императора и Шамиля в Чугуеве состоялся военный парад и военные состязания, в которых принял участие и сын имама Гази-Мухаммад.

По пути в Петербург Шамиль побывал в Курске и Туле, где ему показали оружейный завод. Количество производимого оружия и действие паровых машин произвели на имама сильное впечатление.

22 сентября 1859 года Шамиль прибыл в Москву. Его поразили городские масштабы, а также то, что в Москве, в Татарской слободе, уже много лет стояла мечеть, куда он и отправился на намаз. Прихожане мечети тепло приветствовали Шамиля и совершили с ним торжественную молитву.

На следующий день состоялась встреча Шамиля с генералом Ермоловым. Имам упрекнул бывшего наместника Кавказа в том, что тот поссорил народы, которые могли быть союзниками. Шамиль также побывал в Кремле, посетил Оружейную палату и осмотрел другие достопримечательности. Вечером он посетил балет "Наяда и рыбак" в Большом театре.

Из Москвы имам отправился в столицу Российской империи. На вокзале Шамиля встречали народная толпа и почетный караул с военным оркестром. В городе только и говорили о прибытии "Наполеона Кавказа". Его поселили в гостинице "Знаменская". Царские историки писали, что "петербуржцы так триумфально не встречали ни одного генерала, как они встречали плененного Шамиля".

С первого и до последнего дня пребывания Шамиля в Петербурге пресса расписывала его каждый шаг и передавала сказанные им слова. Множество посетителей настаивало на личной встрече с имамом. Генералы, которые воевали с Шамилем мечтали встретиться с ним.

После всех визитов к городским властям Шамиль прогулялся по Невскому проспекту, осмотрел памятники Петру I и Николаю I. На вопрос, видел ли он что-то красивее и выше петербургских зданий, Шамиль без раздумий ответил: "Конечно. Звездное небо над нашими горами".

Имам посетил Кунсткамеру. Черепа Хаджи-Мурата и наиба Идриса заранее убрали из экспозиции, чтобы не вызвать тяжелых воспоминаний. Шамиль также побывал в Царском селе, где его представили Марии Александровне. Она сделала гостям огромные подарки. Здесь же имаму объявили, что местом его дальнейшего пребывания назначен город Калуга.

Александр II принял имама в своем дворце с большим почетом. Александр сказал Шамилю, что он может просить все, что угодно. Шамиль ответил: "Я с просьбой обращаюсь только к Творцу. Я никогда в жизни ничего у его творений не просил". Император был удивлен ответом имама и попросил высказать его желание. Имам сказал: "Я желаю, чтобы твои чиновники не вмешивались в религиозные дела мусульман".

Шамиль побывал в Кронштадте, где любовался плавучими батареями, посетил Инженерный замок, встретился с профессором Петербургского университета, ученым-арабистом Мирзой-Али (Александром Касимовичем) Казем-Беком. Они обсуждали вопросы теологии, таинства тариката и особенности кавказского мюридизма.

В день отъезда Шамиля из Петербурга все прилегающие к вокзалу улицы вновь были заполнены людьми, пришедшими проводить Шамиля. Радуясь возможности видеть имама, местные жители не давали карете двигаться вперед. Из-за этого поезд Шамиля пришлось задержать.

Желая поблагодарить за гостеприимство и внимание к своей особе, Шамиль просил передать петербуржцам: "Скажите им, что внимание их… доставляет мне такое удовольствие, какого я не испытывал при получении известия о победе в Дарго в 45-м году и какого не доставляли мне успехи 43-го года в Дагестане".