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Hyundai переехал "Ладу" в Алматы

Hyundai переехал &quot;Ладу&quot; в Алматы

Три человека пострадали в результате автоаварии с участием Hyundai Getz и "Лады" на улице Абдуллиных в Алматы.

По словам свидетелей ДТП, Hyundai Getz ехала по Абдуллиных в северном направлении, когда у машины лопнуло переднее колесо. Водитель потеряв управление авто переехал через полосу встречного движения и врезался в Lada Granta, которая от удара изменила траекторию движения и сбила двух женщин-пешеходов.

Пострадали пассажир Lada и две женщины, они госпитализированы,  передает Sputnik Казахстан.

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