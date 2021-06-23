Hyundai переехал "Ладу" в Алматы

Три человека пострадали в результате автоаварии с участием Hyundai Getz и "Лады" на улице Абдуллиных в Алматы.

По словам свидетелей ДТП, Hyundai Getz ехала по Абдуллиных в северном направлении, когда у машины лопнуло переднее колесо. Водитель потеряв управление авто переехал через полосу встречного движения и врезался в Lada Granta, которая от удара изменила траекторию движения и сбила двух женщин-пешеходов.

Пострадали пассажир Lada и две женщины, они госпитализированы, передает Sputnik Казахстан.