Ставропольских чиновников снова отправляют по домам

На Ставрополье снова ужесточают коронавирусные ограничения - губернатор края Владимир Владимиров подписал соответствующее постановление, - сообщает его пресс-служба.

"Для работников органов исполнительной власти края дистанционный режим уже установлен на период с 28 июня по 11 июля 2021 года включительно", - говорится в сообщении, также Владимиров настоятельно рекомендовал руководителям предприятий и организаций перевести на "удаленку" не менее 30% работников, передает "АиФ-Ставрополье".

Также в крае запрещаются массовые мероприятия, отменяется краевой выпускной бал и все культурные акции даже на открытом воздухе, все соревнования будут проводиться без зрителей, - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации края и вступившем в силу.

Напомним, в прошлом году власти вводили удаленный режим для чиновников весной и осенью во время обострения эпидемилоогической ситуации по коронавирусу.