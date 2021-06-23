Генштаб: Россия оставляет за собой право на применение ядерного оружия

Россия может применить ядерное оружие в случае угрозы существования государства или в ответ на применение против нее оружия массового поражения, отметил, выступая на Московской конференции по безопасности, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов.

"Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие только в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства", - заявил Герасимов.

По его словам, ядерная политика России носит сугубо оборонительный характер.

"В этих условиях для Российской Федерации элементом стратегической стабильности остается ядерное сдерживание. С помощью этого инструмента обеспечивалась безопасность на протяжении последних десятилетий, порой в жестких кризисных ситуациях", - отметил он.

Герасимов напомнил, что впервые официальные взгляды Москвы в данной сфере были публично объявлены в 2020 году в "Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". В документе сказано, что ни одно из государств мира не имеет статуса военного противника России.