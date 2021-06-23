Кот Ахилл назвал победителя матча Швеция-Польша в Евро

Эрмитажный кот Ахилл поел из миски с флагом Швеции в среду в стенах Государственного Эрмитажа, тем самым предсказав победу сборной Швеции в матче чемпионата Европы по футболу с командой Польши.

Матч третьего тура группового этапа состоится сегодня в Петербург е в 19.00..

Ранее пушистый оракул правильно спрогнозировал результаты встреч турнира между командами Италии и Турции (3:0), Бельгии и России (3:0), России и Финляндии (1:0), Швеции и Словакии (1:0), Бельгии и Финляндии (2:0), отмечает ТАСС.