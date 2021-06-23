Милонов предложил запретить алкоголь молодежи до 35 лет

Депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») считает, что в России нужно не допускать употребления алкоголя молодежью.

"Я считаю, что спиртное нужно для тех, кто поставил на себе крест, кто не видит себе будущего и хочет спиваться. Это для них. Нормальным людям спиртное не нужно. И от этого отталкиваться. Спиртное - это такой вид эвтаназии. Поэтому я бы запретил вообще до 35 лет кому-либо пить алкоголь, а после 35 лет уже не захочет", - поделился депутат, пишет Агентство городских новостей "Москва".

Ранее в ВОЗ предложили запретить спиртное женщинам детородного возраста. "Я бы вообще запретил его продавать всем людям детородного возраста, и мужчинам тоже. Нечего им пить", - прокомментировал Милонов.

В конце декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, в котором прописано, что возрастная группа, которая относится к категории "молодежи" - это лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Ранее молодежью в России считались лица младше 30 лет.