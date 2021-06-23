В России выявили 17,6 тыс новых случаев коронавируса, в Подмосковье новый рекорд

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает ,что на территории России выявили 17,6 тыс случаев заболевания.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 17 594 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 770 (15,8%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 6 534, в Московской области - 2 323 (максимум с начала пандемии), в Петербурге - 1 092. В Крыму 210 новых случаев заболевания, в Краснодарском крае - 120, в Дагестане - 99, в Ставропольском крае - 94, в Кабардино-Балкарии - 27, в Чечне - 19, в Карачаево-Черкесии - 18, в Адыгее - 15, в Ингушетии - 14, в Северной Осетии - 11.

Суточный прирост составил 0,33%, общее число инфицированных достигло 5 368 513 человек.

Выписаны за сутки 12 660 человек, за весь период - 4 902 110 человек.

Умерли за сутки 548 пациентов с коронавирусом (максимум с 11 февраля), из них 88 приходится на Москву, это максимум с начала пандемии. Общее число жертв коронавируса в России - 130 895 человек.