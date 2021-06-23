Авиаторам не разрешили летать из Краснодара в Турцию

Несмотря на возобновление пассажирских авиаперевозок между Россией и Турцией, закрытыми для полетов остаются 13 российских городов, в числе которых – Краснодар и Сочи, - сообщили в телеграм-канале аэропортов Юга, добавив, что о причинах такого запрета ничего не известно.

"Все высказывания о полноценном возобновлении авиасообщения можно считать слегка преувеличенными. Когда ситуация изменится, мы не знаем, как и не знаем причин такого запрета (о них можно только догадываться). Можно лишь с уверенностью сказать, что дело не в коронавирусе. Аэропорты работают с пиковой нагрузкой, и на сегодняшний день они обслужили свыше 5 млн пассажиров совокупно", - говорится в сообщении, передает портал Юга.ру.

Также там добавили, что вылететь в Турцию получится не скоро:

"К сожалению, все пассажиры, которым авиакомпании и туроператоры пообещали вылеты в Анталью и Стамбул из Краснодара с 22 июня, могут даже не надеяться на поездку. Вылеты из аэропорта не запланированы и не согласованы", - добавили в авиагавани Кубани.

Напомним, накануне, в первый день возобновления полетов, в Турцию выполнили 78 регулярных и чартерных рейсов, из которых 54 рейса обслужили российские авиакомпании. Межведомственная комиссия по допускам авиакомпаний к воздушным перевозкам выдала уже более 160 допусков 12 авиакомпаниям на осуществление перевозок в семь городов Турции.