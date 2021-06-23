"Дельта" грядет - регионам РФ рекомендовано создать достаточный резерв коечного фонда

Правительство России рекомендует губернаторам регионов обеспечить достаточное количество свободных коек для пациентов с коронавирусом.

"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ (по списку) обеспечить: формирование достаточного резерва коечного фонда для оказания медицинской помощи лицам с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее", - говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте кабмина в среду.

Кроме того, в регионах рекомендовано провести информирование населения о проведении вакцинации от коронавируса.

Напомним, в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге в последние дни значительно возросла заболеваемость коронавирусом и госпитализация больных, специалисты связывают это с тем, что доминирующим стал индийский штамм "дельта", содержащий мутацию, и опасный, в том числе, для тех, кто ранее переболел уханьским штаммом.