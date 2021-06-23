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В Москву поступит интраназальная вакцина "Спутник Лайт"

В Москву поступит интраназальная вакцина &quot;Спутник Лайт&quot;

Однокомпонентная интраназальная вакцина "Спутник лайт" поступит в Москву в ближайшее время, анонсировал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг

"Собственно говоря, в ближайшее время в оборот поступит "Спутник лайт", который однокомпонентный и гораздо проще используется. Там назальный ввод вместо прививки", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

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Вестник Кавказа

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