В Москву поступит интраназальная вакцина "Спутник Лайт"

Однокомпонентная интраназальная вакцина "Спутник лайт" поступит в Москву в ближайшее время, анонсировал первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг

"Собственно говоря, в ближайшее время в оборот поступит "Спутник лайт", который однокомпонентный и гораздо проще используется. Там назальный ввод вместо прививки", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".