Программы обучения КФУ прошли госаккредитацию

Главный вуз Крыма - Крымский федеральный университет (КФУ) - успешно прошел государственную аккредитацию образовательной деятельности сроком на шесть лет, - говорится в заключении комиссии, опубликованном на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, передает пресс-служба вуза.

Аккредитацию прошли 177 основных образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и ординатуры, реализуемых в структурных подразделениях и филиалах вуза.

"Аккредитация образовательных программ – это установление соответствия качества обучения федеральным государственным образовательным стандартам и собственным стандартам вуза. Все наши направления подготовки успешно ее прошли", – рассказала проректор по учебной и методической деятельности Крымского федерального университета Ирина Цвиринько, передает "АиФ-Крым".

Аккредитация образовательных программ дает университету право выдачи дипломов государственного образца и предоставления отсрочки от призыва на военную службу студентам очной формы обучения, - добавила проректор.